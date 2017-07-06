«Ростелеком» обеспечит «МИРу Сибири» доступ в цифровое пространство

Компания выступила техническим партнером Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» в Шушенском, предоставив высокоскоростной интернет.

«Ростелеком» в течение трех дней будет обеспечивать онлайн-эфир с площадок одного из крупнейших российских этнофестивалей. Для этого специалисты компании организовали прямой оптический канал пропускной способностью 100 Мбит/с с возможностью расширения до 1 Гбит/с, гарантирующий максимальную стабильность и качество видеотрансляции.

Благодаря возможностям сети федерального оператора интернет-пользователи в любом уголке Земли смогут приобщиться к уникальной атмосфере «МИРа Сибири». В режиме реального времени они увидят выступления звезд российской и мировой этномузыки на официальном сайте фестиваля – www.festmir.ru.

Чтобы участники культурной программы, представители оргкомитета и медийного сообщества со всего мира, собравшиеся в эти дни в Шушенском, смогли оперативно делиться информацией с места событий (в том числе, фото- и видеоконтентом), «Ростелеком» организовал высокоскоростной оптический интернет-доступ в помещении штаба и пресс-центре «МИРа Сибири» на центральном стадионе поселка.

«Современные культурные события становятся все более «цифровыми», завоевывая пространство Всемирной сети, – отметил директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев. – Это естественно для информационного общества, и мы стремимся поддерживать телекоммуникационную составляющую социально значимых проектов региона. Мы гордимся тем, что помогаем уникальной энергетике «МИРа Сибири» охватить огромную интернет-аудиторию».

Фестиваль «МИР Сибири», который официально стартует завтра в поселке Шушенское, в 2017 году состоится уже в 14 раз. Ежегодно это событие, ставшее культурной «визитной карточкой» Красноярского края, собирает до 35 тысяч участников и гостей, как из регионов России, так и из стран Европы, Азии, Африки, Америки и Австралии. В этом году в музыкальной и танцевальной программе примут участие более 200 музыкантов из регионов России, а также Монголии, Мексики, Ганы и Танзании.

Центральным событием фестиваля является конкурсная программа на присуждение этномузыкальной премии «МИРА» и мастеровой премии «МИРА». В течение трех вечеров гостей фестиваля будут радовать своим творчеством звезды российской и мировой этномузыки. Зрители в дни проведения фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах и лекциях, посетить этнокинотеатр.

«Уже сегодня фестиваль начинает свою культурную программу, – рассказывает исполнительный директор фестиваля «МИР Сибири» Анжела Сумакова. – Завтрашнее официальное открытие нашего масштабного праздника обещает новые открытия и сюрпризы, оценить которые по достоинству смогут все желающие благодаря интернет-трансляции и возможностям для оперативной работы журналистов. Следите за расписанием трансляций на сайте фестиваля».

Более подробно о программе фестиваля. Следите за расписанием видеотрансляций на сайте фестиваля.

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,5 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,4 млн пользователей, из которых свыше 4,4 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 1 квартал 2017 г. составила 70,4 млрд руб., OIBDA достигла 21,6 млрд руб. (30,6% от выручки), чистая прибыль – 3, 2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.

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