Северная часть Томска осталась без света из-за мощного взрыва

ЧП произошло на подстанции «Восточная». Видео в сеть выложили очевидцы аварии.

Томичи заметили небольшое возгорание и клубы дыма, а через несколько мгновений произошел взрыв. В воздух взметнулось яркое пламя. На место взрыва прибыли несколько машин пожарной службы и МЧС. В течение двух часов специалисты ликвидировали возгорание и восстановили электроснабжение. В результате аварии никто не пострадал.По предварительной версии, ЧП случилось из-за замыкания трансформатора на 110 киловольт и загоревшегося масла. Взорвались два баковых масляных выключателя 1960-х годов, передает tjournal.ru. На два часа около 150 тысяч человек остались без электричества.

Видео: Городской портал TOMSK.RU

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