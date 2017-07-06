Шахматист из Хакасии завоевал золото на олимпиаде в Македонии

06.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Воспитанник спортивной школы по адаптивному спорту «Ирбис» Алексей Пахомов в составе сборной России участвовал в соревнованиях IBCA.

15 шахматная олимпиада международной ассоциации слепых и слабовидящих шахматистов прошла с 18 по 29 июня в городе Охрид. За награды боролись 127 спортсменов из 27 стран. Сборная России набрала 16 командных очков, завоевав золотые медали. Наши шахматисты на три очка опередили серебряных и бронзовых призеров - команды из Украины и Польши. Игрок из Хакасии Алексей Пахомов награжден золотой медалью олимпиады, сообщили в пресс-службе минспорта РХ.

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