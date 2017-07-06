Татарстан перенял у Хакасии эстафету Великого Шелкового пути

На будущий год Казань станет центром по подготовке к включению российских коридоров Шелкового пути в транснациональную номинацию ЮНЕСКО.

Развитие туристических маршрутов, связанных с проектом «Великий шёлковый путь», обсудили представители стран-участников ШОС на VII Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» - «Сибер Ил».

- Главная задача - открыть миру интереснейшие туристские маршруты на участках Шёлкового пути, находящихся на территории России, показать национальный колорит, историю, культуру и традиции народов нашей страны, - подчеркнула директор департамента по туризму и региональной политике министерства культуры России Ольга Ярилова.

Хакасия подключилась к этому процессу в декабре 2016 года, после Санкт-Петербургского культурного форума. Итогом работы стал единый бренд «Великий шёлковый путь. Сибирская дорога». Проект способствует развитию внутреннего туризма, расширению сотрудничества со странами Евразии. Планируется подписание четырехстороннего соглашения между Хакасией, Республиками Алтай и Тыва, Кемеровской областью для сотрудничества в этом направлении, сообщается на сайте правительства РХ.

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