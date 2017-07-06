В четырех муниципалитетах Хакасии завершилось выдвижение кандидатов на выборы

Прием заявок окончен в Абазе, Саяногорске, а также Аскизском и Ширинском районах.

В Абазе на должность главы претендуют три кандидата. В Саяногорске депутатские мандаты хотят получить 47 кандидатов. В Аскизском районе должность главы Базинского сельсовета спешат занять четыре кандидата. В совет депутатов того же поселения выдвинуты 24 гражданина. За кресло главы Ширинского района будут бороться сразу шесть кандидатов. Депутатами Ширинского райсовета решили стать 38 человек.

Срок выдвижения кандидатов отсчитывается от дня опубликования решения о назначении выборов. В остальных избирательных кампаниях выдвижение кандидатов продолжается, сообщили в избирательной комиссии РХ. Единый день голосования пройдет в республике 10 сентября.

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