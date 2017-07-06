В Шушенском стартует «МИР Сибири»

«МИР Сибири» пройдет с 7 по 9 июля в Шушенском. Однако мероприятия стартуют сегодня в 20:30.

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел начнется с дискотеки при участии почётного гостя фестиваля DJ Qwall (Республика Корея) vs. DJ Shnaider (Красноярск). А торжественное открытие фестиваля состоится завтра в 18:00.

Напомним, в этом году на «МИР Сибири» приедут выдающиеся представители world music: долгожданная группа «Мельница» (г. Москва), Инна Желанная (г. Москва), группа «Хуун-Хуур-Ту» (Республика Тува), группа Theodor Bastard (г. Санкт-Петербург), группа Authentic Light Orchestra (Швейцария/Армения/Россия), оркестр балканской музыки Bubamara Brass (г. Москва), группа TRAD ATTACK (Эстония), дуэт Duo Klak (Австрия), DJ Qwall (Корея).

Посетителей фестиваля ждет множество интересных площадок: «Этнодеревня», «Этноклуб», тематические мастер-классы и экскурсии. Также будут работать площадки туристско-информационных центров Красноярского края, Хакасии и Тувы. Здесь можно будет получить консультации по туристским маршрутам, взять карты и путеводители, и приобрести обзорные экскурсии.

Полную программу фестиваля можно найти на официальном сайте.

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