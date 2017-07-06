В Туве подсчитывают ущерб от саранчи

Три земледельческих района республики пострадали от саранчи и картофельной шпанки — Тандинский, Пий-Хемский и Сут-Хольский.

Как сообщает пресс-служба правительства Тувы, сейчас тревожные данные об активизации саранчи приходят из других территорий – в частности, от фермеров Каа-Хемского района. По поручению главы республики Шолбана Кара-оола была создана специальная комиссия, которая уже выехала на места для организации борьбы с вредителями и оценки потерь в хозяйствах.

Специалисты считают, что массовое нашествие вредителей спровоцировала аномальная жара в июне. Из-за нее случилась почвенная засуха и растения стали увядать. Саранча и другие вредители стали перемещаться в поисках более влажных мест и корма, перейдя на поля с сельхозкультурами.

Уже сейчас скопления саранчи-кобылки и картофельной шпанки, превышающие экономический порог вредоносности, отмечены на территории ряда хозяйств Пий-Хемского, Тандинского и Каа-Хемского районов. В Танды, к примеру, насекомые полностью уничтожили посевы сельхозкультур и пастбищные угодья на площади более 2 тысяч гектаров.

Сегодня администрации Тандинского и Сут-Хольского районов приняли решение об объявлении на своей территории режима ЧС.

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