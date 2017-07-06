В Хакасии арестовали мужчину, который стрелял по детям

Пьяный житель Усть-Абакана таким способом пытался заставить ребятишек убрать мусор возле дома.

Сегодня отправлен под арест житель Усть-Абакана, который стрелял по детям. Следователь обратились в суд с просьбой отправить мужчину на время расследования за решётку. Служитель Фемиды ходатайство удовлетворил.

Напомним, 4 июля трое детей играли около одного из домов переулка Советский в посёлке Усть-Абакан. Из соседнего дома вышел пьяный 50-летний мужчина, который потребовал, чтобы дети собрали мусор. Ребятишки отказались, тогда сосед отправился за винтовкой. Из пневматики он выстрелил в одного из детей. Мальчика с пулевым ранением голени увезли в больницу, где сделали операцию. Расследование уголовного дела продолжается.

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