В Хакасии петроглифы будут исследовать под водой

Займутся этим специалисты из Красноярска. Они в течение нескольких дней будут проводить исследования на заповедном участке "Оглахты".

С 7 по 9 июля в заповеднике "Хакасский" на участке "Оглахты" пройдут исследования петроглифов скального массива в зоне затопления. Специалисты из Красноярского клуба подводных экспедиций Naui проведут видео и фото съемки Красноярского водохранилища.

Они смогут определить прочность скал с помощью специального оборудования. После обработки данных можно будет сделать прогноз сохранности плит с петроглифами.

Все видео и фото материалы, результаты исследований окажутся у специалистов Хакасского научно исследовательского института языка и литературы для дальнейшего исследования.

Оглахты — это самое крупное местонахождение памятников древнего наскального искусства Хакасии, содержащее объекты наскальной живописи возрастом от 6 тыс. лет. После создания Красноярского водохранилища береговые скалы Енисея оказались в зоне затопления. Это повлекло за собой уничтожение несколько сотен изображений из-за обрушения склонов и их отдельных участков.

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