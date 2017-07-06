В Хакасии петроглифы будут исследовать под водой

06.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Займутся этим специалисты из Красноярска. Они в течение нескольких дней будут проводить исследования на заповедном участке "Оглахты".

С 7 по 9 июля в заповеднике "Хакасский" на участке "Оглахты" пройдут исследования петроглифов скального массива в зоне затопления. Специалисты из Красноярского клуба подводных экспедиций Naui проведут видео и фото съемки Красноярского водохранилища.

Они смогут определить прочность скал с помощью специального оборудования. После обработки данных можно будет сделать прогноз сохранности плит с петроглифами. 

Все видео и фото материалы, результаты исследований окажутся  у специалистов Хакасского научно исследовательского института языка и литературы для дальнейшего исследования.

Оглахты — это самое крупное местонахождение памятников древнего наскального искусства Хакасии, содержащее объекты наскальной живописи возрастом от 6 тыс. лет. После создания Красноярского водохранилища береговые скалы Енисея оказались в зоне затопления. Это повлекло за собой уничтожение несколько сотен изображений из-за обрушения склонов и их отдельных участков.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,230