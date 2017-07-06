В Хакасии предпринимателей, сменивших паспорт, ждут в ПФР для смены страхового свидетельства

По причине несоответствия данных паспорта и страхового свидетельства, взносы, перечисленные в ПРФ за 2016 год, не учтены на счетах 130 предпринимателей республики.

При изменении анкетных данных работающие граждане для смены страхового свидетельства могут обратиться в Пенсионный фонд или к своему работодателю. Лицевой счёт при смене свидетельства не меняется, поскольку он присваивается каждому гражданину один раз. Неработающие застрахованные лица должны сами подать заявление в орган Пенсионного фонда по месту регистрации, жительства или фактического проживания. Свидетельство выдаётся, сразу в момент обращения. То же касается и индивидуальных предпринимателей, работающих на себя. Делать это рекомендуется как можно оперативнее - во избежание негативных последствий в виде «зависания» пенсионных отчислений из-за неверной информации о владельце индивидуального лицевого счёта. Напомним, с начала 2017 года за обменом страхового свидетельства по причине смены анкетных данных в территориальные органы ПФР в Хакасии обратились свыше 3 тысяч человек, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда России по РХ.

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