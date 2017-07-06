Владимир Путин устроил тест-драйв новейшему российскому лимузину

06.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Президент протестировал лимузин, разработанный в рамках проекта "Кортеж". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу минпромторга Дениса Мантурова.

По словам министра, Владимир Путин катался на автомобиле, получившем название "прототип А". Именно эти машины Федеральная служба охраны получит до конца 2017 года. 

"Владимир Путин уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы", — рассказал Денис Мантуров. Он также добавил, что глава государства остался доволен лимузином. Работа над "Кортежем" продолжается. Машину создадут к инаугурации президента в 2018 году, пишет РИА Новости со ссылкой на слова Мантурова.

Проект "Кортеж" предусматривает создание автомобилей для первых лиц государства. Всего разработаны четыре типа машин: лимузин, седан, внедорожник и минивэн. В прошлом году на разработку проекта власти выделили 3,7 миллиарда рублей. Кроме того, Минобороны заинтересовалось бронированным вариантом внедорожника, сейчас с ведомством идут переговоры.

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