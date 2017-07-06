Вжик-вжик, уноси готовенькую!

В Аскизском районе прошёл конкурс профмастерства среди стригалей овец. За звание лучшего боролись 17 человек.

Соревнования проходили в селе Пуланколь на ферме Георгия Сарлина. Каждому участнику предстояло постричь по три овцы.

— В первую очередь мы смотрим на то, как конкурсанты обращаются с животными, — рассказала судья состязаний зоотехник Анна Штанг. — Кроме того, оцениваем само руно: насколько аккуратно стригалю удалось его снять, не допустил ли он перестрига, не повредил ли цельность полотна. Ну и, конечно же, следим за временем. Чем быстрее будет выполнено задание, тем лучше.

Галина Тормозакова из аала Катанов — одна из самых опытных участниц конкурса. Овец она стрижёт с 14 лет. Признаётся: работа эта невероятно тяжёлая. Не всякий мужчина с ней справится.

— Раньше, когда была моложе, стригла по 90 — 100 голов в день. Сейчас редко осиливаю 80. Силы уже не те. Да и интереса поубавилось. Труд наш теперь не особо ценится. Если в советское время за сезон хорошие стригали зарабатывали целые состояния, то сейчас за голову платят максимум 100 рублей, — рассказала Галина Тормозакова.

Тем не менее оставаться в собственных тулупах круглый год взрослым овцам и баранам ни в коем случае нельзя. Из-за толстого слоя шерсти животные не могут набрать достаточного веса, перегреваются и погибают.

— Именно поэтому необходимо возвращать престиж профессии. В том числе через подобные конкурсы, — считает глава Аскизского района Абрек Челтыгмашев. — Последний раз состязания между стригалями проводились в Хакасии больше 20 лет назад. Долгое время ситуация в отрасли складывалась таким образом, что стричь особо было некого и некому. Сейчас благодаря специальным программам министерства сельского хозяйства и продовольствия республики один из вопросов удалось практически снять — общее поголовье овец увеличилось и продолжает расти.

В настоящее время в крестьянско-фермерских хозяйствах и частных подворьях республики содержится порядка 350 тысяч овец. Специалисты надеются, что теперь неизбежно и повышение спроса на услуги стригалей.

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Победители конкурса

По мнению жюри, профессиональные способности лучше всего показали Николай Амзараков из КФХ Пахтаева в номинации «ручная стрижка» и Виктор Кулагашев, глава крестьянско-фермерского хозяйства, в номинации «машинная стрижка». На каждую овцу они в среднем потратили по десять и пять минут соответственно.

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