Хакасский омбудсмен Ирина Ауль провела свой первый брифинг

Уполномоченный по правам ребёнка рассказала о приоритетах в работе.

«Пьяный житель Хакасии открыл стрельбу по детям». «В Черногорске ребёнок выпал из окна». «В ДТП под Абаканом погиб подросток». Заголовки о происшествиях с детьми появляются в местных сводках новостей с пугающей регулярностью. Только с начала лета в республике зафиксировано более десяти страшных случаев с несовершеннолетними. Об этом в ходе своего первого брифинга сообщила уполномоченный по правам ребенка в Хакасии Ирина Ауль.

- Наряду с такими положительными моментами, как уменьшение детской преступности, ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждения, большой процент определения сирот в замещающие семьи, у нас существует ряд тревожных факторов, который напрямую связаны с детским травматизмом. В частности это касается непосредственной причины большинства бед — алкоголизации населения. По статистике Хакасия занимает второе место по потреблению пива на душу населения (84,3 литра), уступая лишь Московской области, - рассказала Ирина Евгеньевна.

Несмотря на то, что правительством Хакасии выстроена целая система защиты детства, в республике отмечаются и другие массовые случаи ущемления прав и интересов детей. Например, в этом году в полтора раза увеличилось число преступлений в отношении несовершеннолетних, возросло количество семей, где доход родителей меньше прожиточного минимума, понизился уровень обеспечения детей-инвалидов медикаментами.

- Признаюсь, три месяца на посту уполномоченного по правам ребёнка открыли передо мной пропасть нарушений в отношении прав несовершеннолетних. В том числе в самой семье, - призналась омбудсмен. - Так что нашему региональному аппарату предстоит большая работа. Хотелось бы, чтобы в этот процесс включились все взрослые.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







