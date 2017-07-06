ХГУ зазывает абитуриентов на театральные специальности

Получить творческую специальность бесплатно смогут 19 человек. Именно столько бюджетных мест предусмотрено в этом году.

Студенты музколеджа проявили своё творческое "я" при сдаче экзаменов по «Актёрскому мастерству» и «Режиссуре театрализованных представлений». Ребята проявили своё мастерство не только как режиссёры и актёры-исполнители, но и как вокалисты, танцоры, акробаты и чтецы. На суд жюри представлено 20 номеров разнообразных эстрадных стилей и направлений. Замысел, костюмы, грим и сценическую площадку — студенты всё продумали сами. В итоге педагоги увидели театр теней, фокусы, живой вокал, пародии, современную хореографию и даже оживших кукол-марионеток.

«Все исполнители попытались раскрыть свой творческий потенциал. Именно здесь студент учится создавать сценарии для своих постановок, овладевая спецификой драматургии различных театрализованных форм», — отметила студентка третьего курса специальности «Социально-культурная деятельность» Кристина Гусарова.

В этом году есть девять бесплатных мест на специальность «Театральное творчество». Также в музыкальном колледже ХГУ есть десять бюджетных вакансий на специальность «Любительский театр».

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