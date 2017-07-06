Жители Красноярского края пытались украсть железнодорожный груз

06.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Мужчины уже выкидали полтонны металла из полувагона, когда их заметили охранники. Старания злоумышленников оказались напрасными.

Сотрудники абаканского линейного отдела МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей посёлка Туба Курагинского района. Они обвиняются в покушении на кражу железнодорожного груза. Сообщники планировали похитить металлолом из вагона и сдать его, а вырученные деньги потратить на спиртное.

Мужчины прошли на грузовой двор станции Курагино нашли вагон с металлоломом, залезли в него, и стали скидывать груз на насыпь. Преступление не удалось, злоумышленников "застукали" вневедомственные охранники. Воришки уже успели выкидать полтонны металла.

Уголовное дело по статье "Кража, совершённая группой лиц" передано в суд. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

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