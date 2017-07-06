Жители Красноярского края пытались украсть железнодорожный груз

Мужчины уже выкидали полтонны металла из полувагона, когда их заметили охранники. Старания злоумышленников оказались напрасными.

Сотрудники абаканского линейного отдела МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей посёлка Туба Курагинского района. Они обвиняются в покушении на кражу железнодорожного груза. Сообщники планировали похитить металлолом из вагона и сдать его, а вырученные деньги потратить на спиртное.

Мужчины прошли на грузовой двор станции Курагино нашли вагон с металлоломом, залезли в него, и стали скидывать груз на насыпь. Преступление не удалось, злоумышленников "застукали" вневедомственные охранники. Воришки уже успели выкидать полтонны металла.

Уголовное дело по статье "Кража, совершённая группой лиц" передано в суд. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

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