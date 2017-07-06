Жители поселка Геологов в Хакасии требуют света

Граждане обратились в прокуратуру с жалобой на ненадлежащее содержание автомобильной дороги.

По ГОСТу участки трасс, проходящие через населенные пункты, а также за их пределами на расстоянии не менее 100 метров, должны быть оборудованы стационарным электрическим освещением. Однако на первом километре автодороги «Саяногорск – Калы – Сабинка» в районе поселка Геологов фонари отсутствуют. Это создает угрозу безопасности участников дорожного движения в ночное время. Прокуратура намерена через суд обязать «Хакасавтодор» осветить дорогу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хакасии.

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