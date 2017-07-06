Жительница Хакасии позарилась на деньги собутыльницы

Приятельницы вместе распивали спиртное, после чего хозяйка квартиры, где проходило застолье, не досчиталась денег.

Жительница посёлка Черемушки обратилась в полицию с заявлением о краже. Из квартиры женщины пропали 20 000 рублей. Правоохранители установили, что на деньги позарилась знакомая потерпевшей.

Женщины распивали спиртное. Гостья воспользовалась гостеприимством хозяйки и стащила деньги, которые лежали на видном месте. На 31-летнюю безработную подозреваемую заведено уголовное дело по статье "Кража".

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