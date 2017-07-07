Артисты фестиваля «Чир Чайаан» ступили на экологическую тропу

07.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Актёры Приморского краевого театра кукол из Владивостока приехали в Абазу со спектаклем «Сказка о рыбаке и рыбке».

Гости фестиваля "Чир Чайаан" восхитились местной природой, пройдя по эколого-экскурсионной тропе «Таежная грамота». Им рассказали о заповеднике «Хакасский» и заказнике федерального значения «Позарым», о редких видах растений и животных. Артисты побывали в «Музее сибирских промыслов». Поразил гостей Абазы сибирский кедр, сообщила пресс-секретарь минприроды Хакасии Александра Шлык.

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