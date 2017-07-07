Артисты из Испании посмотрели премьеру хакасского театра и побывали в Долине царей

Сегодня артисты Театра Джорди Бертрана показали абаканцам представление «Зримые стихи».

Спектакль начинает актер, играющий на гитаре. Посредством музыки и песен, он устанавливает теплые отношения с буквами, которые оживают, создавая вселенную, полную символов, хореографии, юмора и драмы. Буквы, издающие забавные звуки и изображающие человечков веселят не только детей, искренне и от души смеются взрослые.

Сами артисты говорят, что глубокого, философского смысла в их представлении нет — им просто нравится веселиться самим и веселить другим. Все делается для того, чтобы показать, что и при помощи простых предметов можно создать прекрасное, качественное шоу.

Артисты говорят, что их спектакли универсальны, поскольку в них практически нет слов, только буквы латинского алфавита. Они думают, что некоторые шутки могут быть не совсем понятны, потому что в России другой алфавит, однако публика, судя по реакции поняла все.

Кстати, артисты тоже успели оценить русский язык и даже посмотрели премьеру Хакасского национального театра кукол «Сказка».

- Вчера мы посмотрели премьеру «Мария Стюарт». Было очень интересно, несмотря на двухчасовое действие на русском языке, нам очень понравилось. Было много элементов в спектакле, которые смогли профессионально оценить, - рассказывает артист и музыкант Miquel Gallardo.

Он добавил, несмотря на малое количество времени, они даже успели немного посмотреть республику — посетили Большой Салбыкский курган, увидели Долину царей.

- Благодаря этому фестивалю мы смогли посетить замечательную Хакасию. Для нас это прекрасная возможность познакомиться с новым, другим для нас, театральным языком, прикоснуться к совершенно иной культуре, которую мы никогда бы не увидели, если бы не фестиваль. Это удивительно, - добавил Miquel Gallardo.

Напомним, театр из Испании приехал в Хакасию в рамках IX Международного эколого-этнического фестиваля «Чир Чайаан».

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