Арестовали до 15 сентября

Женщина, сбившая «пьяного» мальчика, не признает своей вины

Ольга Алисова, обвиняемая в подмосковном ДТП, в результате которого погиб шестилетний ребёнок, не признает вины, сообщает «Интерфакс». Женщине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

«Моя подзащитная вину на сегодняшний день не признала», — сказала адвокат Алисовой Наталия Куракина.

В четверг МВД РФ сообщило о задержании женщины, которая сбила на автомобиле шестилетнего мальчика в городе Железнодорожном. Как говорится в официальном сообщении ведомства, причиной задержания стали сведения о том, что обвиняемая женщина нарушила условия подписки о невыезде, избранной ей ранее в качестве меры пресечения. Следователи попросили заключить Алисову под стражу.

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«Суд постановил: избрать в отношении Алисовой меру пресечения в виде ареста до 16 сентября», — цитирует судью Светлану Двуреченских «Интерфакс».

ДТП, привлекшее внимание общественности, произошло 23 апреля. По данным СМИ, женщина за рулем иномарки наехала на ребенка возле жилого дома в микрорайоне Павлино, когда он с дедушкой возвращался с прогулки. Автомобиль протащил мальчика около десятка метров, малыш скончался на месте. Очевидцы рассказали, что в момент ДТП женщина за рулем разговаривала по телефону и двигалась со скоростью 50 километров в час. Однако 31-летняя автовладелица утверждает, что ребенок сам виноват в том, что его сбили. Экспертиза нашла в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя. Семья погибшего потребовала повторную комплексную экспертизу и заявила, что на свидетелей аварии оказывалось давление. Повторная экспертиза снова обнаружила алкоголь в той же пробе.

Telegram-канал Mash публиковал документ, который, как утверждается в паблике, является фрагментом второй экспертизы. В отрывке сказано, что повторное судебно-химическое исследование не нашло в крови ребенка следы этилового спирта. Более того, найти их было невозможно «из-за их летучести в представленных марлевых тампонах со смывами, содержащими кровь».

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