Аркадий Ротенберг пошел в «Парк легенд»: миллиардер застроит площадку «ЗиЛа»

Структуры, близкие к бизнесмену Аркадию Ротенбергу F 39, купят девелоперский проект «Парк Легенд», который находится в Москве на территории бывшего «ЗиЛа». Об этом РБК сообщили источник, близкий к ТЭН, и топ-менеджер девелоперской компании, работающей в этом районе.

Официальный представитель миллиардера подтвердил, что соответствующая договоренность уже достигнута. Он уточнил, что Музей хоккея и клуб «Легенды хоккея», домашняя арена которого — «ВТБ Ледовый Дворец» — находится на территории ЗиЛа, получат поддержку в рамках развития «Парка легенд», и инициатором этого выступил сам бизнесмен.

Информацию о сделке подтвердил и президент ГК ТЭН Руслан Гутнов. «Для эффективного управления и дальнейшей реализации эта сделка является выгодной для обеих сторон», — подчеркнул он, отметив, что компании, аффилированные с ТЭН, продолжат свою работу в рамках проекта, но под руководством новой структуры.