Дональд и Мелания Трамп завершили визит в Польшу и прилетели в Германию на саммит G20

07.07.2017 Автор: Рубрика: Новости мира Отзывов нет »

Дональд и Мелания Трамп завершили визит в Польшу и прилетели в Германию на саммит G20

Дональд и Мелания Трамп завершили визит в Польшу и прилетели в Германию на саммит G20

Сегодня Дональд Трамп и первая леди США завершили свой однодневный официальный визит в Варшаву, где их принимал президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата. Президенты двух государств приняли участие во встрече лидеров балтийских стран, а также посетили несколько исторических мест.

Дональд Трамп произнес речь рядом с монументом Варшавскому восстанию, а потом передал слово Мелании. Первая леди, одетая в темно-синее платье Delpozo с ярким орнаментом, у микрофона тоже обратилась к собравшимся, а после получила поцелуй в щеку от мужа.

Дональд Трамп и Анджей Дуда

Дональд Трамп и Анджей Дуда

Агата и Анджей Дуда и Мелания Трамп

Агата и Анджей Дуда, Мелания Трамп

Мелания Трамп

Мелания Трамп

Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

Напомним, вместе с президентом и его женой в Польшу прилетела его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. В Варшаве Иванка посетила памятник героям гетто, а также Музей истории польских евреев.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп

Джаред Кушнер и Иванка Трамп в Варшаве

Иванка Трамп

Иванка Трамп

Во второй половине дня лидер Соединенных Штатов Америки с супругой сел в самолет и покинул Польшу, чтобы перебраться в Германию, где завтра начнется саммит G20. Уже сегодня в аэропорт Гамбурга стали прибывать первые участники: канадский премьер Джастин Трюдо, китайский политик Си Цзиньпин… Как только борт Дональда Трампа приземлился в Гамбурге, президента поприветствовал мэр города Олаф Шольц.

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп в Гамбурге

Мелания и Дональд Трамп
Дональд и Мелания Трамп

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 5 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Дональд и Мелания Трамп завершили визит в Польшу и прилетели в Германию на саммит G20"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
56, за 0,211