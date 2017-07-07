Дональд и Мелания Трамп завершили визит в Польшу и прилетели в Германию на саммит G20

Сегодня Дональд Трамп и первая леди США завершили свой однодневный официальный визит в Варшаву, где их принимал президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата. Президенты двух государств приняли участие во встрече лидеров балтийских стран, а также посетили несколько исторических мест.

Дональд Трамп произнес речь рядом с монументом Варшавскому восстанию, а потом передал слово Мелании. Первая леди, одетая в темно-синее платье Delpozo с ярким орнаментом, у микрофона тоже обратилась к собравшимся, а после получила поцелуй в щеку от мужа.

Дональд Трамп и Анджей Дуда

Агата и Анджей Дуда, Мелания Трамп

Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

Напомним, вместе с президентом и его женой в Польшу прилетела его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. В Варшаве Иванка посетила памятник героям гетто, а также Музей истории польских евреев.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп в Варшаве

Иванка Трамп

Во второй половине дня лидер Соединенных Штатов Америки с супругой сел в самолет и покинул Польшу, чтобы перебраться в Германию, где завтра начнется саммит G20. Уже сегодня в аэропорт Гамбурга стали прибывать первые участники: канадский премьер Джастин Трюдо, китайский политик Си Цзиньпин… Как только борт Дональда Трампа приземлился в Гамбурге, президента поприветствовал мэр города Олаф Шольц.

Мелания и Дональд Трамп в Гамбурге

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