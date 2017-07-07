Феномену «пьяного» мальчика нашли объяснение

07.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Феномену "пьяного" мальчика нашли объяснение

Независимые эксперты изучили документы по делу пьяного мальчика. Специалисты предположили, что алкоголь попал в организм ребенка после бальзамирования тела.
Неожиданные выводы озвучил адвокат Андрей Мишонов. По его словам, подобные инциденты случаются из-за халатности работников морга.
Специалист рассказал, что иногда в целях экономии раствор для бальзамирования готовится на месте путем смешивания этанола и формальдегида. "Либо эксперт начал процедуру бальзамирования, забыв, что он не взял кровь. И решил в процессе произвести забор. Либо кровь могла соприкоснуться с бальзамирующей жидкостью уже в пробирке", – предположил Мишонов.
Юрист добавил, что независимые эксперты сразу заметили несостыковки в первом заключении по делу о трагическом ДТП. Например, автор документа записал, что мозг мальчика весил 1556 граммов, что соответствует весу мозга взрослого мужчины.
"При отравлении алкоголем отекают стенки желчного пузыря. Но в экспертизе об этих изменениях ни слова. Кроме того, при интоксикации содержимое желудка и кишечника должно быть обесцвеченным", – подметил еще несколько любопытных деталей адвокат. По его словам, оснований полагать, что алкоголь попал в кровь мальчика после смерти, достаточно.
"Все эти нюансы дают возможность требовать проведения новой экспертизы, в которой в обязательном порядке должны участвовать химики, токсикологи, судмедэксперты-криминалисты", – цитирует Мишонова "Московский комсомолец". Юрист добавил, что будет добиваться проведения нового исследования.
Напомним, расследование ДТП, в котором погиб шестилетний ребенок, завершено. Трагедия произошла в Балашихе в конце апреля. Малыш попал под колеса машины во дворе дома. За рулем автомобиля была 31-летняя женщина.
Как писали Dni.Ru, первая экспертиза показала, что в момент аварии мальчик был сильно пьян. Позже было проведено повторное исследование, однако найти в смывах крови этиловый спирт или продукты распада алкоголя не удалось.

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