Посетителей ТЦ «Авиапарк» в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе

07.07.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Посетителей ТЦ «Авиапарк» в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Торговый центр «Авиапарк» на Ходынском бульваре на северо-западе Москвы был эвакуирован после сообщения о бомбе в четверг вечером.

По словам менеджера по связям с общественностью «Авиапарка» Юлии Мосоловой, из здания торгового центра была произведена эвакуация посетителей.

Представитель центра не уточнила, сколько именно человек были эвакуированы, отметив только, что их было немного, так как до конца рабочего дня оставался один час. Слова Мосоловой приводит РБК.

По словам очевидца произошедшего Халимат Текеевой, на момент эвакуации в «Авиапарке» находилось порядка 2 тыс. человек.

«Мы сидели в кинозале. Пропала картинка, зашел сотрудник кинотеатра, объявил об эвакуации и попросил выйти», — рассказала она.

По словам очевидцев, силами МЧС перекрыты некоторые близлежащие улицы. Подробности выясняются.

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