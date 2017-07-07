Radeon RX Vega от AMD демонстрирует прогресс

ПК-геймеры и энтузиасты по-прежнему задааются вопросом, выведут ли новые графические карты AMD - RX Vega Radeon Revolution на более высокий уровень рынок графических процессоров или нет. Недавно опубликованные на авторитетных крупных сайтах, таких как PCWorld, тесты Vega Frontier Edition предполагают, что потребительская версия этой карты обеспечит производительность где-то между Nvidia GeForce GTX 1080 и 1080 Ti.

Сайт VideoCardz считает, что у него есть ответ на этот вопрос, и опубликовал обнадеживающую диаграмму RX Vega (код устройства 687F: C1 @ 1630 МГц). Хорошая новость - это то, что RX Vega лучше разогнанной GTX 1070, плохая - она медленнее, чем разогнанная GTX 1080.

Говоря о данных теста 3DMark11, по сравнению со старыми результатами (~ 3 месяца), производительность увеличилась примерно на 15%.

Известно, что AMD усердно работает над оптимизацией своих RX Vega и игровых драйверов перед запуском. В серии твитов сотрудники Radeon RX и AMD подтвердили, что RTG запускает Radeon RX Vega примерно через месяц на конференции SIGGRAPH.

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