Сирия: САА продлила режим прекращения огня в Даръа, Аль-Кунейтре и Эс-Сувейде

07.07.2017 Автор: Рубрика: Новости мира Отзывов нет »

Сирия: САА продлила режим прекращения огня в Даръа, Аль-Кунейтре и Эс-Сувейде

Сирия: САА продлила режим прекращения огня в Даръа, Аль-Кунейтре и Эс-Сувейде

Командование вооруженными силами Сирии продлило до конца субботы режим прекращения огня на юге страны.

Как передает агентство САНА, режим будет действовать до до конца дня 8 июля. Отмечается, что сроки продлили с целью поддержки мирного процесса и национального примирения в трех южных регионах - в Дераа, Эль-Кунейтре и Эс-Сувейде.

В командовании также подчеркнули, что на любое нарушение перемирия правительственные войска отреагируют должным образом.

Сирия: САА продлила режим прекращения огня в Даръа, Аль-Кунейтре и Эс-Сувейде
Напомним, режим прекращения огня был введен САА в трех южных провинциях сроком на четыре дня. Об этом объявили в понедельник.

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