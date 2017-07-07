Троеморье и визит Дональда Трампа в Варшаву

США поддержат польский проект Троеморья. Таковы первые итоги визита американского президента Дональда Трампа в Варшаву и его участия в саммите стран Троеморья 6 июля.

Троеморье («Инициатива трёх морей») – это проект переориентации энергетических рынков Восточной Европы и в перспективе всех стран, расположенных между Адриатикой, Балтикой и Чёрным морем, с российского газа на голубое топливо западных компаний, в первую очередь американских.

Первый танкер с американским газом прибыл в Польшу в июне. Обоюдная заинтересованность США и Польши в реализации проекта налицо. Трамп ужеоповестил польскую сторону о намерении юридически упростить экспорт газа из США в Центральную и Восточную Европу, чтобы снизить влияние России. 6 июня на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Дональд Трамп заявил о своём желании, чтобы долгосрочное соглашение о поставках СПГ из США в Польшу было подписано американскими и польскими компаниями быстро.

Параллельно обсуждаются перспективы поставок газа по так называемому северному коридору – из Норвегии через Данию в Польшу. Польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский призвал американские и европейские энергетические концерны превратить Польшу в операционный центр с выходом на рынки 12 государств-участников проекта Троеморья. Кроме Польши, это Хорватия, Словения, Болгария, Румыния, Чехия, Словакия, Венгрия, Латвия, Литва, Эстония, Австрия.

Экономическое присутствие США в Польше подкреплено военным. На польской территории на постоянной основе находятся 5 тыс. американских военнослужащих. «Мы останемся здесь и продолжим сотрудничать с Польшей», - пообещал Трамп.

Варшава договорилась с Вашингтоном о закупке 8 ракетных комплектов «Пэтриот» последней модификации, а президент Польши Анджей Дуда назвал усиленное присутствие войск США в Польше, то есть у западных границ стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), логичным следствием перемещения границ НАТО на восток. Именно экспансия НАТО на восток привела к кровавому конфликту на Украине. Подписанный на днях президентом Украины Петром Порошенко закон о приоритете членства в НАТО обостряет ситуацию ещё больше.

Польский МИД сообщил, что в ходе визита Трамп будет осведомлён о ситуации за восточной границей Польши (война в Донбассе), но Украины не было в числе приглашённых на саммит стран Троеморья. Обсуждали Украину без Украины. Официальное объяснение состоит в том, что участниками Троеморья являются члены Европейского союза, чтобы не создавать конкурирующую с ЕС структуру.

В проекте Троеморья Украине отводится роль объекта, а не субъекта. Порошенко высказался в поддержку этого проекта не потому, что он выгоден Украине, а потому, что политика Украины и лично Порошенко зависят от Запада. Реализация проекта «Инициатива трёх морей» приведёт к утрате Украиной статуса страны-транзитёра российского газа в Евросоюз. Вместо Украины транзитёром станет Польша, поставляя американский сжиженный природных газ (СПГ) из США на Украину. В Польше уже заговорили о необходимости прокладки на Украину Подкарпатского газопровода.

В то же время Украине было бы выгодно, напротив, сохранить прежние схемы транзита через её территорию российского голубого топлива в Европу, которые ежегодно приносят в украинский бюджет 2 млрд евро. Ведь американский газ, закачанный через Польшу в ГТС Украины, никуда дальше не пойдёт. У России есть свой газ, которым она делится с другими странами-членами ЕАЭС.

Проект Троеморья целит не только в Россию и Украину, но и в Германию. В последнее время в Берлине стали позволять себе многое: поставили под сомнение целесообразность для стран-членов НАТО тратить на оборону 2% ВВП, как того требует Дональд Трамп, раскритиковали ужесточение антироссийских санкций, устами канцлера Ангелы Меркель призвали европейцев в деле обеспечения своей безопасности рассчитывать на собственные силы.

В то же время Берлин – ключевой партнёр России в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». В первой половине 2017 года Газпром экспортировал в Германию на 16,7% газа больше, чем за первое полугодие 2016 г., и тенденция к увеличению объема поставок будет сохраняться.

В ответ Вашингтон пригрозил санкциями европейским компаниям, которые станут участвовать в реализации проекта. Если «Северный поток-2» будет запущен, как планируется, в конце 2019 г., Троеморье может не состояться в тех масштабах, какие хотят придать «Инициативе трёх морей» её американские авторы. По маршруту газопровода «Северный поток-2» российский газ дойдёт до европейского потребителя, обойдя ограничения, которые может принести проект Троеморья. И здесь Польша выступает для Вашингтона оружием, направленным одновременно и против России, и против Германии.

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