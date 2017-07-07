Тушить пожар в Металлострое вызвали вертолеты и специальный поезд

07.07.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »

Тушить пожар в Металлострое вызвали вертолеты и специальный поезд

Два вертолета и специальный пожарный поезд помогают 178 огнеборцам потушить пожар на лакокрасочном заводе в Колпинском районе Петербурга.

Как сообщает региональное управление МЧС, специальную технику на подмогу вызвали ближе к семи вечера 6 июня, когда ангар с краской горел уже почти два часа. Территория завода позволяет использовать для тушения огня специальный поезд, сверху огонь локализуют пожарно-спасательные вертолеты. Кроме того, к месту направляется Лаборатория ГУП Экострой для дополнительного осуществления замеров воздуха.

На дороге на Металлострой, дом 5ц, работают 178 пожарных при помощи 42 единиц техники. Площадь пожара — 4,8 тысячи квадратных метров.

Напомним, в горящем ангаре находятся несколько емкостей с горючими жидкостями и газовые баллоны. Пожару присвоен третий номер сложности, на месте работает передвижная химическая лаборатория.

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