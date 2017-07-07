Виновницу ДТП с "пьяным мальчиком" арестовали

Сегодня, 6 июля 2017 года около 16:00 стало известно, что 31-летняя Ольга Алисова арестована. Женщина проходит главной подозреваемой по делу о ДТП, в котором погиб 6-летний Алеша Шимко. Напомним, что речь идет о том самом мальчике, в крови которого якобы обнаружили алкоголь — лошадиную дозу в 2,7 промилле.

И хотя ДТП произошло 23 апреля, официальное обвинение Алисовой было предъявлено лишь 14 июня, после того, как следователи получили результаты авто-технической экспертизы. Тогда же ей была выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

И вот, как сообщила главный представитель МВД РФ Ирина Волк:

- Следователями ГСУ ГУ МВД России по Московской области установлен и задокументирован факт нарушения обвиняемой ранее избранной меры пресечения – подписки о невыезде. В настоящее время женщина задержана в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу

Двор, в котором произошла трагедияФото: ВКОНТАКТЕ

Адвокат Алисовой Наталья Куракина в беседе с корреспондентом «Комсомолки» сказала:

- Происходит полный беспредел! Ольга действительно задержана и в 18:00 в Балашихинском суде состоится суд по избранию меры пресечения.

Какое именно нарушение зафиксировал следователь, и в чем беспредел, адвокат пояснять не стала.

23 апреля во дворе жилого дома машина сбила насмерть 6-летнего Алешу ШимкоФото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Между тем, дело о ДТП, которое балашихинские полицейские возбудили лишь спустя месяц после самого ДТП, в начале июня было передано в ГУ МВД по Московской области. Как сообщали ранее представители ведомства, все следственные действия были закончены еще в начале июля. Дело оставалось за малым — ознакомиться с его материалами всем потерпевшим сторонам и передать в суд. Семья Шимко ознакомилась сразу же, а вот сторона обвинения все тянула. Возможно, это и послужило причиной ареста Алисовой.

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