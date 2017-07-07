Визит Трампа в Польшу взволновал европейских политиков

Визит президента США Дональда Трампа в Польшу вызвал беспокойство у политиков в Европе.

Накануне вечером Трамп прибыл в Варшаву, где он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и примет участие в саммите стран Трехморья. Оттуда он направится в Германию, чтобы перед саммитом G20 провести переговоры с Ангелой Меркель. При этом Польша стала первой страной второй поездки Трампа в ЕС.

Отмечается, что в своем сегодняшнем выступлении Трамп затронет вопросы безопасности и польско-американского сотрудничества. Эту речь уже называют «программным заявлением по внешней политике США» и «обращением к европейцам».

Как пишет Politico, в Евросоюзе увидели в посещении Трампом Варшавы знак «молчаливого одобрения» Белого дома политики националистического правительства Польши. Речь, в частности, идет об отказе страны принимать на своей территории мигрантов.

Несколько недель назад в США также был окончательно введен запрет на въезд в страну граждан из шести стран с преимущественно мусульманским населением.

«Скорее всего, это (визит Трампа в Польшу — „Росбалт“) связано с политическими предпочтениями. Польша выступает против иммиграции, она более религиозна, чем остальные страны ЕС и тратит 2% от ВВП на оборону НАТО. Поэтому Польша — идеально подходящая страна для визита Трампа», — высказал мнение Чарльз Капчан, профессор международных отношений Джорджтаунского университета. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что визит Трампа в Польшу не означает «разделения Европы на старую и новую», так как «двусторонние визиты в рамках многосторонних встреч на высшем уровне — нормальное событие». «Польша — важное государство в Центральной Европе, и ее беспокоит политика России», — отметил Габриэль.

Кроме того, американский лидер планирует выступить за увеличение поставок природного газа из США в Европу, чтобы снизить зависимость от российского топлива, отмечают западные СМИ.

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