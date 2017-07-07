Встреча Путина и Трампа в Гамбурге пройдет в «русском окружении»

07.07.2017 Автор: Рубрика: Новости мира, Новости России Отзывов нет »

Встреча Путина и Трампа в Гамбурге пройдет в «русском окружении»

Встреча Путина и Трампа в Гамбурге пройдет в «русском окружении»

Российский президент Владимир Путин, который сегодня после рабочих мероприятий отправится в Гамбург, почувствует себя как дома, благодаря «русскому окружению» — улицам Чайковского и Санкт-Петербург.

Завтра в немецком Гамбурге состоится первый день саммита стран «Большой двадцатки», в котором примет участие глава государства Владимир Путин. Известно, что встреча на высшем уровне будет проводиться в Конгресс-центре Гамбурга. Центр является большим выставочным комплексом с десятками залов, он расположен на улице Санкт-Петербург. Вдоль Конгресс-центра тянется улица Чайковского с одноименным концертным залом.

Здесь же находится Духовно-культурный центр Русской православной церкви с соседствующей церковью. На площади Чайковского находится Храм Святого Иоанна Кронштадтского, принадлежащей немецкой епархии Русской православной церкви. Таким образом, встреча Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом пройдет в неком «русском окружении», прибытие президента США в ФРГ запланировано на 16-40.

Автор: Ирина Селезнева

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