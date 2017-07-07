ЗАДЕРЖАН ВИНОВНИК МАССОВОЙ ЭВАКУАЦИИ ТЦ «АВИАПАРК»

07.07.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Задержан виновник массовой эвакуации ТЦ «Авиапарк»

ЗАДЕРЖАН ВИНОВНИК МАССОВОЙ ЭВАКУАЦИИ ТЦ «АВИАПАРК»

Виновник эвакуации торгового центра «Авиапарк» был задержан вечером в четверг на северо-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Из-за ложного звонка мужчины вечером в четверг из ТЦ эвакуировали несколько сотен человек.

Всего за телефонным террористом числится пять эпизодов. Информации о мотивах, которым он руководствовался, пока нет.

После звонка в ТЦ на Ходынском бульваре был объявлен код «Радуга». Посетителей центра оперативно вывели на улицу. Из-за эвакуации движение на дороге возле здания было временно перекрыто.

О том, как проходила эвакуация, «360» рассказала участница событий. Она отметила поспешность, с которой посетителей «Авиапарка» выводили на улицу.

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