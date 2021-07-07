Более 3000 медиков улучшили жилищные условия по спецпрограмме Банка ДОМ.РФ

07.07.2021 Автор: Рубрика: Авторское, Общество Отзывов нет »

Банк ДОМ.РФ с помощью собственной льготной программы позволяет медицинским работникам либо рефинансировать ипотечные займы в других банках по более выгодной ставке, или же оформить ипотеку от 6,7% годовых, жилищные условия улучшили уже около 3000 медиков, — сообщают Ведомости.

Директор ипотечного бизнеса «ДОМ.РФ» Игорь Ларин отметил, что люди охотно обращаются в банк за рефинансированием своих прежних кредитов — ставки очень выгодные, но также покупают уже готовое жилье и вкладываются в объекты, которые находятся ещё на стадии строительства. В двух третях случаев речь идёт о рефинансировании, в 15% - в покупке готового жилья, а на долю строящегося жилья приходится 5% договоров. «Это обусловлено тем, что спрос на новостройки в основном реализовывался с помощью другой социальной программы — льготной ипотеки на новостройки с господдержкой», — пояснил Ларин.

По словам Ларина, программа оказалась востребована как у сотрудников государственных медучреждений, так и у работников частных клиник.

«Кредиты выдаем всем работникам системы здравоохранения вне зависимости от категорий и наличия высшего медицинского образования», — подчеркнул директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ.

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