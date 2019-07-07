Брак Кирилла Андреева чуть не разрушил его алкоголизм

48-летний солист группы «Иванушки International» признается, что в конце 90-х у него были серьезные проблемы с алкоголем. Тогда из-за зависимости едва не разрушилась семья музыканта. Только оказавшись на волосок от смерти, Кирилл Андреев решил полностью отказаться от спиртного.

Кирилл Андреев не понаслышке знает, что такое всеобщее обожание и популярность. После хитов «Тучи» и «Кукла» по солистам группы «Иванушки International» сходили с ума миллионы девушек в стране. Вместе с коллегами Кирилл давал по 30 концертов в месяц, и такой насыщенный график накладывал определенный отпечаток на его образ жизни.

«Я не скрываю, что мы снимали стресс алкоголем. Выпивали практически каждый день, много и часто», — признался артист в эфире программы «Судьба человека».

Так продолжалось вплоть до начала 2000-х. Алкоголь негативно сказывался на отношениях Кирилла с женой Лолитой. В тот период влюбленные уже стали родителями, поэтому супруга звезды переживала за психологическое состояние ребенка.

«Я ему запрещала употреблять крепкий алкоголь, но он и вином мог напиться до беспамятства. Часто говорила Кириллу, что он должен быть хорошим отцом и бросить пить. Угрожала, что уйду, если он не перестанет. Сейчас странно про это вспоминать», — поделилась переживаниями супруга певца.

Ситуация изменилась после того как произошла трагедия: во время вечеринки Кирилл подрался с неким влиятельным человеком, в результате чего получил серьезную травму головы. Состояние музыканта стремительно ухудшалось, поэтому врачи решили провести трепанацию черепа.

Тогда жизнь Андреева была на волоске, но врачам удалось его спасти. Именно после этого артист решил отказаться от алкоголя. Последние 17 лет он ведет трезвый образ жизни.

В жизни музыканта было много драматических моментов. Сначала из жизни ушел близкий друг и коллега Игорь Сорин. Бывший солист группы «Иванушки International» скончался при странных обстоятельствах в возрасте 28 лет. Позднее Андреев неоднократно видел друга во сне и чувствовал его присутствие.

«Еще до трепанации Кириллу приснился сон, будто он выступает на сцене, а в зале стоит покойный Сорин. Во сне он подошел к Кириллу и попросил прикурить ему сигарету. И когда огонь вспыхнул, их отбросило в разные стороны. Кирилл почувствовал, будто Игорь говорит ему, что еще не время умирать», — поделилась воспоминаниями супруга музыканта.

В 2003-м Кирилла настигло новое испытание: из жизни ушел его отец. Музыкант тяжело справлялся с потерей, но даже не подозревал, что через три года умрет и мама. «У нее был рак, причем болезнь развилась очень быстро. Буквально за полгода рак убил ее. Перед смертью она очень изменилась. Они с Лолитой всегда не ладили, но на пороге смерти мама за многое извинялась», — рассказал артист.

Еще одним ударом для Кирилла стал трагический уход другого солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева. Экс-участник коллектива скрывал, что его самочувствие резко ухудшилось, поэтому Андреев узнал о проблемах друга, когда тот уже находился в больнице.

Сейчас 48-летний Кирилл продолжает выступать в составе группы и гастролирует по городам России. Несмотря на то, что «Иванушки International» давно стали важной частью жизни Андреева, на первом месте для него всегда интересы семьи.



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