«Чир Чайаан» встречает артистов из Испании

Театр Джорди Бертрана из Испании покажет сегодня два представления.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Хакасии, театр Джорди Бертрана покажет спектакль «Зримые стихи» в рамках IX Международного эколого-этнического фестиваля театров кукол «Чир Чайаан».

Представление начинает актёр, играющий на музыкальном инструменте. Посредством игры на гитаре и песен, он устанавливает теплые отношения с буквами, которые оживают, создавая вселенную, полную знаков, хореографии, юмора и драмы. Всё это делается для того, чтобы показать, что буквы существуют не только для заполнения ими бумажного листа или монитора компьютера, а скорее для того, чтобы зритель увидел, что они могут также создавать захватывающий чувственный мир.

Спектакль пройдёт на сцене Хакасского национального театра кукол «Сказка». Начало в 14:00 и 17:00.

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