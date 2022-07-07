Депутат ГД предложил ограничить продажу алкоголя

Депутат Государственной Думы России Султан Хамзаев выступил с предложением о пересмотре возможности продажи крепкого алкоголя. По его словам, следует ограничить продажу крепких спиртных напитков в прибрежных и парковых зонах отдыха.

Депутат отметил, что жара в летний период сильно влияет на сердечно-сосудистую систему. Употребление крепкого алкоголя в такую погоду может привести к трагическим последствиям. Кроме того, целью предложения является и снижение риска возникновения криминогенных ситуаций, которые могут быть спровоцированы поведением людей в состоянии алкогольного опьянения.

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