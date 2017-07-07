Малышам Хакасии покажут «Как гусеница стала бабочкой»

Спектакль «Как гусеница стала бабочкой» представит театр «Желтый квадрат» в рамках IX Международного эколого-этнического фестиваля театров кукол «Чир Чайаан».

В 10:00, 12:00 и 17:00 театр «Желтый квадрат» из Екатеринбурга на сцене зала для малышей Хакасского национального театра кукол «Сказка» представит юному зрителю (3+) постановку «Как гусеница стала бабочкой». Эта сказка о том, как Гусеница хотела преобразиться и отправилась в путешествие в поисках того, кто сможет помочь осуществить её мечту, сообщает пресс-служба министерства культуры Хакасии.

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