МИД России обновил правила въезда для иностранных граждан

Russf Июл 7, 2022 Интересное

В связи со снятием части ограничений, введенных в целях нераспространения коронавируса, изменились правила въезда в Россию иностранных граждан. Для пересечения границы им теперь нужны только документы, подтверждающие личность, и российская виза. Кроме того, остается в силе требование к предъявлению отрицательного ПЦР-теста.

Однако новый регламент предусматривает некоторые исключения. В частности, граждане Белоруссии, прибывающие в Россию авиатранспортом, освобождаются от необходимости прохождения тестирования. Новый регламент начинает действовать с 15 июля.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.