МИД России обновил правила въезда для иностранных граждан

В связи со снятием части ограничений, введенных в целях нераспространения коронавируса, изменились правила въезда в Россию иностранных граждан. Для пересечения границы им теперь нужны только документы, подтверждающие личность, и российская виза. Кроме того, остается в силе требование к предъявлению отрицательного ПЦР-теста.

Однако новый регламент предусматривает некоторые исключения. В частности, граждане Белоруссии, прибывающие в Россию авиатранспортом, освобождаются от необходимости прохождения тестирования. Новый регламент начинает действовать с 15 июля.

Rusfact.com