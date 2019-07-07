Пользователи посмеялись над безграмотностью Собчак

Поклонники телеведущей заметили, что она часто пишет с ошибками.

Ксения Собчак не раз оказывалась в центре скандалов. Совсем недавно Анастасия Волочкова заявила, что она установила у нее дома скрытые камеры без ее ведома, когда пришла брать интервью. Эти слова телеведущая опровергла. А на днях пользователи Сети были возмущены тем, что девушка опубликовала пляжное фото своего сына Платона без одежды. Не успела звезда оправдаться за свой поступок, как вновь оказалась в неловкой ситуации.

Накануне Собчак сообщила, что стала совладелицей рекламного агентства. Этому событию она посвятила целый пост в своем аккаунте. Внимательные подписчики обнаружили целых восемь ошибок в семи предложениях. Они были поражены тому, что девушка окончившая МГИМО пишет так неграмотно. «Букву «Т» пропустили в слове «АгенТство», «Не в первый раз она делает ошибки. Вроде МГИМО… может не она пишет? Будем надеяться», — стали писать поклонники в комментариях.

На своеобразный «литературный стиль» Собчак обратил внимание и Telegram-канал «Планерка». «Легко определить, когда Ксения Собчак пишет свои посты сама. Орфография и пунктуация курят в сторонке. Про правильность пробелов вообще молчим», — отметили авторы, высмеивая звезду. Они насчитали восемь ошибок в семи предложениях. Телеведущая на этот раз не ответила на нападки со стороны хейтеров.

Однако кажется, что Ксения увидела комментарии негодующих поклонников, так как ее новый пост был написан уже без ошибок. Она рассказала, что любит одеваться в галерее Петровского пассажа. На снимке телеведущая предстала в костюме с кружевной блузкой в мятном цвете.



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