Рэпер из Хакасии спел о хэштеге #вопросзимину

Прямая линия с главой республики пройдет 21 июля в республиканском музейно-культурном центре. Сейчас специалисты собирают вопросы, на которые жители Хакасии хотят получить ответы от Виктора Зимина.

Желающие из городов и районов могут адресовать вопрос главе до 20 июля по номерам в редакциях газеты «Хакасия» - 222-335 и газеты «Хабар» - 222-297. Записывают вопросы и в телекомпании РТС по телефону 8 800 250 9211. Звонок бесплатный. А недавно стартовал прием обращений в соцсетях. Об этом дополнительном способе Виктора Зимина попросил канедидат исторических наук, подписчик паблика "Республика Хакасия" Леонид Еремин, сообщив, что номера телефонов не отвечают.

- На мой взгляд, было бы здорово задавать вопросы где угодно в сети (instagram, twiter, facebook, vk.com) но с хаштегом #вопросзимуну, - выразил свое мнение Леонид Еремин. - Например, где лучше всего отдохнуть осенью? #вопросзимину. А уже Ваши специалисты нажав на хаштег смогут увидеть весь список вопросов от граждан! Мобильность, открытость, современность! С уважением. (орфография и пунктуация сохранены).

Леонида Еремина услышали и предоставили жителям республики такую возможность: вопросы принимаются официальной группе «Республика Хакасия» vk.com/prh19 в виде комментария к любой новости, главное, указать хэштег #вопросзимину. О новом способе общения с Виктором Зиминым спел местный рэпер.

Видео: Республика Хакасия

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