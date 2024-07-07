Сколько надо получать, чтобы взять квартиру в ипотеку

От ипотеки отрезали 97% работающих россиян: переплаты банкам после отмены льготной ставки вырастут в разы.

Льготная ипотечная программа «Господдержка-2020» была запущена как антикризисная мера поддержки строительной отрасли в пандемию. Изначально ставка составляла 6,5%. Позже действие программы несколько раз продлевалось, а ее основные параметры менялись, но процентная ставка, хоть и немного росла (до 8%), делала для миллионов семей доступной покупку квартиры. После того, как льготное кредитование завершилось, по прогнозам специалистов, от ипотеки оказались отрезаны 97% россиян.

Первыми пострадали жители столичных регионов. С декабря 2023 года изменились основные параметры программы — был увеличен с 20% до 30% размер первого взноса, а максимальный размер кредита для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти снизился с 12 млн до 6 млн руб. Таким образом, для столичных регионов из-за высоких цен на новостройки программа стала намного менее актуальной. Но теперь, после отмены льготной ипотеки, как столичные, так и региональные застройщики ожидают снижения активности покупателей: уже в ближайшие два месяца на 30-35%.

После сворачивания в РФ льготной ипотеки во втором полугодии ипотечный платеж на среднюю квартиру в Москве вырастет до 200 тыс. рублей, в регионах — до 80 тыс. рублей, сообщает портал «Сделка. РФ». Для оформления кредита по ставкам от 18% в столице потребуется доход от 400 тыс. рублей в месяц, в регионах эта сумма вдвое ниже — 200 тыс. рублей. По данным Минфина, в России лишь 3,2% работающего населения имеют доход более 200 тыс. рублей — или 2 млн работников из 64 млн. Также аналитики подсчитали, что общая сумма переплаты по кредиту, взятому на 10-20 лет при нынешних ставках банков, составит 3-4 суммы долга. В целом же, от ипотеки теперь окажутся отрезаны не менее 97% работающих россиян.

Чем элитнее жилье, тем меньше его покупатели обращают внимание на ставку по ипотеке.

По сути, ипотека останется интересна, в первую очередь, двум категориям: покупателям элитной недвижимости, для которых ставка не существенна, и тем, кто продал свое жилье, и берет новое, более дорогое. Вот только во втором случае, люди будут ориентированы чаще на вторичку: если они продают квартиру, им надо куда-то переехать. Ждать год-два до ввода новостройки сложно. Особенно, если учесть рост цен на аренду недвижимости. Не только в Москве и Питере, но и городах миллионниках она за последний год «скакнула» вверх, местами, на 30-40%.

Ну, а обычные покупатели – если им не положены какие-то другие льготные программы – по сути, оказываются отрезанными от возможности взять кредит на квартиру. Средняя рыночная ставка по ипотеке сегодня превышает 18%. При такой нагрузке заемщики будут вынуждены отдать банку 3-4 суммы долга! Переплата по ипотеке за типовую однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках после отмены льготной ипотеки вырастет в 3,19–3,65 раза. В денежном выражении переплата за такую же квартиру увеличится на сумму от 4,28 млн до 10,71 млн. руб.

С такой переплатой квартиры становятся не просто "золотыми", но и превращаются в пожизненную кабалу для россиян.

А тут еще пошли разговоры о том, что банки задумали перестать выдавать деньги тем заемщикам, которые погасили ипотеку досрочно. Понятное дело, им нравится, что люди попали в кабалу и отдадут свой долг многократно – это же самые выгодные инвестиционные проекты!

Впрочем, даже в такой ситуации снижения цен на первичном рынке в Москве ждать не стоит, заявили девелоперы. Никто не готов терять сверхприбыли – ни банки, ни застройщики, ни те чиновники, которые к застройщикам и банкам «присосались». Так что, скорее всего, стоит ждать снижения объемов проектов, которые будут выводить на рынок.

Тем временем, глава Сбера Герман Греф поддержал отмену льготной ипотеки:

«С выходом из этой программы мы затянули. В результате на рынке сложился колоссальный перекос. Не думаю, что будут какие-то очень драматические последствия. Пару лет „поболеем“ на рынке ипотеки, чтобы привести его в нормальное состояние», — заявил он агентству «Интерфакс».

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