СМИ сравнили зарплаты Галкина и Петросяна



Юморист Максим Галкин зарабатывает в 5 раз больше своего коллеги по сцене Евгения Петросяна, пишет KP.Ru.

Журналисты издания подсчитали доходы артистов российской юмористической сцены, звезд «Уральских пельменей», Comedy и «Кривого зеркала». Сообщается, что «Пельмени» готовы работать по бартеру, когда артист выступает за гонорар в виде оплаченного перелета и отдыха в элитном отеле. А артистки проекта Comedy Woman предпочитают бартеру приличный гонорар.

Признанные мастера жанра готовы отрабатывать на корпоративах полноценные, пусть и короткие, сольные концерты, которые длятся, как правило, 30-40 минут. Расценки колеблются от 3,5 млн рублей до 200-400 тысяч.

Один из самых дорогих артистов — Максим Галкин. Его выступление будет стоить 50 тысяч евро, или 3,58 млн рублей. За меньшую цену рассмешит Александр Ревва, который берет за выступление от двух миллионов рублей.

Пригласить Петросяна будет стоить 700 тысяч. За эти же деньги на корпоративе выступят сразу несколько артистов «Кривого зеркала» или «Аншлага». Концерт одного из них будет стоить от 150 тысяч рублей.

Планируя приглашение звезд, нужно учитывать и их райдер. Так, Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman летают только бизнес-классом, просят от пяти тысяч рублей суточных в России до 100 евро за рубежом, а живут в отелях не ниже категории пять звезд.

Коллективное выступление «Уральских пельменей», в котором примут участие 3-4 артиста шоу, обойдется в сумму до двух миллионов рублей. 40 минут концерта от Comedy Woman будет стоить 30 тысяч евро, или 2,14 млн рублей. «Новые русские бабки», которые, видимо, вообще не стареют, берут полмиллиона рублей за часовое выступление.



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