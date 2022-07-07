Специалисты сообщили о новых тенденциях в поставках ноутбуков

По словам специалистов, растет доля ноутбуков, которые поставляются в Россию без предустановленной операционной системы. Если весной текущего года доля таких устройств составляла 40%, то в июне она возросла до 60%. Эксперты отмечают, что в ближайшее время возможно увеличение доли таких ноутбуков до 80-90%.

По мнению специалистов, предпочтение ноутбукам без ОС отдается, потому что таким образом поставщики пытаются сдержать цены на устройства. Минцифры рассчитывает устанавливать на импортную технику российское программное обеспечение.

Rusfact.com