Спортсменка из Хакасии едет на международный турнир в составе сборной России

Наталья Малышева станет участницей международного турнира по женской борьбе, который стартует завтра в Польше.

8-9 июля в Варшаве (Польша) состоится традиционный международный турнир по женской борьбе «Poland Open». В женскую сборную России попала спортсменка из Хакасии.Состав команды сообщает WRESTRUS.RU.

До 48 кг Валерия Чепсаракова – чемпионка Европы-2013, Дарья Лексина

До 53 кг Стальвира Оршуш, Наталья Малышева – серебряный призер чемпионата Европы-2017 (Республика Хакасия, тренер Леонид Чучунов)

До 55 кг Вероника Чумикова, Нина Менкенова

До 58 кг Хадижат Муртузалиева

До 60 кг Юлия Пронцевич – бронзовый призер чемпионата Европы-2016

До 63 кг Инна Тражукова – бронзовый призер чемпионатов Европы 2011 и 2016, Анжела Фоменко – чемпионка Европы-2016 U23

До 69 кг Ксения Буракова

До 75 кг Анжела Катаева

Наталья Малышева не раз достойно представляла Хакасию и Россию на различных турнирах и чемпионатах. Спортсменку ждут серьёзные схватки, но девушка и её тренер настроены решительно.

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