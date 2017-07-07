Театр Российской Армии представит жителям Хакасии «Старомодную комедию»

Центральный академический театр Российский Армии привез в Абакан в рамках IX Международного эколого-этнического фестиваля театров кукол «Чир Чайаан» два спектакля.

В 12:00 на сцене драматического театра детей и подростков ожидает удивительное путешествие в страну обезьян вместе Центральным академическим театром Российской Армии. «Айболит» - это увлекательный музыкальный спектакль о героической поездке доктора Айболита, его верного помощника собаки Аввы и очаровательной обезьянки Чичи в Африку. Именно туда отправилась вся компания, чтобы вылечить бедных больных обезьян. Путешественникам предстоит пересечь океан на настоящем парусном корабле, преодолеть страшную бурю с сильным ветром и огромными волнами, пройти через жаркую пустыню. Это яркий, радостный спектакль, с красочными декорациями, фантастическими костюмами, веселой музыкой и замечательными артистами, сообщает пресс-служба министерства культуры Хакасии.

Завершит шестой день фестиваля спектакль «Старомодная комедия» театра Российской Армии. Показ пройдет на большой сцене драматического театра в 18:00.

Героиня спектакля «Старомодная комедия», поставленного по пьесе замечательного советского драматурга Алексея Арбузова, разрушает все устоявшиеся предрассудки и предубеждения о возрасте. Лидия Васильевна Жербер, пленительная и обаятельная женщина, которой только за 60 лет, ни в чем не уступает молодым. Она продолжает жить полной жизнью и уверена: «Женщина в любом возрасте должна блистать, быть великолепной! И сдаваться ей нельзя!». Ведь жизнь, несмотря ни на что, прекрасна!

После спектакля состоится творческая встреча с актёрами – народной артисткой России Алиной Покровской и Сергеем Колесниковым.

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