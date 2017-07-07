В Абакане «Единая Россия» начала прямой диалог с горожанами по благоустройству дворов в рамках партпроекта «Городская среда».

Накануне координатор Партийного проекта «Единой России» «Городская среда» в Хакасии Виктор Лебедев, а также депутат абаканского городского совета Шалико Беруашвили провели плановую встречу с собственниками многоквартирных домов ул. Ивана Ярыгина, 32 и ул.Чертыгашева 150 по вопросам благоустройства дворовых территорий.

Встреча с жителями проходила в формате открытого диалога. Общаясь с жильцами многоэтажек Виктор Лебедев и Шалико Беруашвили обсудили с участниками встречи детали дизайн-проекта благоустройства общей дворовой территории. Коллективным решением, вместе с домкомами жильцы решили, что единый двор многоэтажек будет разделен на различные зоны. Часть дворовой территории отведут под спортивные конструкции. Например, установят стол для игры в пинг-понг, а также укомплектуют площадку по занятию ворк-аутом для всех желающих. Отремонтирую уже имеющуюся дворовую беседку, в которой встречаются люди пожилого возраста, проживающее в домах по соседству.

В ходе встречи жители активно обсуждали вопросы ремонта дворовых проездов (укладку асфальта), организации уличного освещения, установок скамеек, а также озеленение территории. Горожане заинтересованно вели диалог с представителями местной и республиканской представительной власти о возможности благоустройства не только дворов, но и наиболее посещаемых мест города.

- В реализации проекта «Городская среда» очень важно идти на прямой диалог с людьми. Непосредственно во дворах мы выясняем насколько жители знакомы с дизайн-проектом, акцентируем вопрос, что некоторые работ жильцы должны частично профинансировать за счёт собственных средств. В ходе таких встреч обязательно всплывают вопросы, которые в ближайшей перспективе нужно урегулировать с жилищными управляющими компаниями и будущими подрядчиками по проекту «Городская среда». Такой подход снимает многие конфликтные ситуации, которые могли бы возникнуть в связи с реализацией проекта в самой ближайшей перспективе, - прокомментировал ход обсуждений дизайн-проектов благоустройства координатор «Городской среды» в Хакасии, депутат Верховного Совета республики Виктор Лебедев.

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