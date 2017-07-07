В Абакане поющие индейцы собирают деньги с прохожих

В столице Хакасии появились поющие гастролёры в ярких костюмах. Двое мужчин играют на музыкальных инструментах в центре города.

Жителей и гостей Абакана удивляют и радуют музыкальные индейцы. которые не так давно появились в городе. Вечером двое мужчин в ярких костюмах выступают на центральных улицах, прохожие слушают мелодичную музыку и платят за концерт под открытым небом кто сколько может. Артисты, скорее всего не местные, приехали в столицу Хакасии на гастроли.

Пока мужчины играют и поют, рядом женщина продаёт тематические сувениры: ловцы снов, украшения из перьев. В больших городах уличные концерты — неплохой бизнес, как идут дела у музыкальных индейцев в Абакане, неизвестно.

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