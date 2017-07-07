В Абакане продавцу алкоголя грозит уголовная ответственность

Женщина во второй раз продала алкоголь несовершеннолетним.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Абакану, факт продажи пива несовершеннолетней девушке выявлен и задокументирован накануне вечером в магазине на проспекте Дружбы народов.

В апреле этого года 47-летняя женщина уже привлекалась к административной ответственности за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Теперь гражданке грозит уже уголовная ответственность: до 80 тысяч рублей штрафа, либо исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

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