В Абакане задержали подозреваемую в краже денег у пенсионерки

07.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Полицейские задержали женщину накануне.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Абакану, 20-летняя ранее судимая жительница Алтайского края недавно переехала в Хакасию.

Накануне ее задержали по подозрению в краже у пожилой женщины 150 тысяч рублей под предлогом снятия порчи. Пенсионерка показала злоумышленнице деньги, над которыми с помощью куриного яйца были проделаны манипуляции, после чего потерпевшая положила купюры назад в шкаф. После ухода незнакомки хозяйка не нашла денег на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователь намерена выйти в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Выясняется причастность женщины к аналогичным случаям краж у пожилых людей.

 

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