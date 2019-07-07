В ремейке фильма «Маска» в главной роли может сняться женщина

Американский продюсер и соавтор фильма «Маска» Майк Ричардсон подумывает снять ремейк картины, главную роль в котором сыграет женщина. Об этом он рассказал в интервью журналу Forbes.

Спустя 25 лет после премьеры комедийной ленты по мотивам комиксов Dark Horse писатель признался, что фильму необходима кардинальная перезагрузка после того, как продолжение картины «Сын Маски» (2005) не принесло создателям ожидаемого успеха. По словам Ричардсона, он хочет видеть в главной роли «отличного комика».

«Я уже даже знаю кого, но не буду пока называть ее имя. Мало ли что, нам еще нужно убедить эту прекрасную актрису. Но некоторые идеи сценария у нас уже есть», — приводит его слова издание.

Продюсер отметил, что хотел бы, в случае если проекту дадут ход, чтобы фильм стал еще одним «фильмом о человеке, имеющем дело с абсолютной властью». По его мнению, стоит уделить больше внимания темной стороне персонажа, которая не была до конца раскрыта.

Ричардсон напомнил, что в оригинальной истории главный герой «Маски» Стэнли Ипкисс превращался не только в обаятельного дуралея, но и в злодея, который пользуется вседозволенностью.

4 июля стало известно, что роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли. Такое решение было принято режиссером проекта Робом Маршаллом и студией Disney.



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